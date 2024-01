Prefeitura afirma investir efetivamente para amenizar alagamentos na cidade

Trabalho Contínuo em Período Chuvoso

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, estão trabalhando para ampliar as redes de drenagem e combater os históricos problemas de alagamentos na cidade, mesmo durante o período chuvoso. Atualmente, estão sendo realizadas intervenções em 130 pontos da cidade sob a gestão do prefeito Rogério.

O titular da Seinfra, Denes Pereira, afirma que o objetivo é criar uma infraestrutura duradoura e sustentável. As obras de drenagem na Avenida H, no Jardim Goiás, um local conhecido por frequentes alagamentos, estão progredindo mesmo com as chuvas, com 50% do projeto já concluído.

Obras semelhantes já foram concluídas e entregues em regiões como Residencial Maringá e Jardim Novo Mundo. Na semana passada, o prefeito Rogério inaugurou a obra de ampliação da rede de drenagem urbana na Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá.

José Oliveira, morador do Bairro Goiá, expressou sua satisfação com as intervenções da gestão municipal, destacando o alívio da comunidade após 20 anos de espera por essas obras. A Prefeitura de Goiânia continua comprometida em trabalhar para resolver os problemas de drenagem na cidade.