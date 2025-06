Prefeitura de Aparecida é parceira em processo seletivo com mais de 350 vagas nesta terça

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, é parceira de mais um grande processo seletivo promovido por empresas privadas. A ação será nesta terça-feira, 17 de junho, a partir das 8h, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Setor Solar Central Park. Ao todo, serão oferecidas mais de 350 vagas de emprego.

Participam do processo seletivo as empresas Tato Soluções Empresariais, TAHTO, Cria Bem, Cerrado Alimentos, Equiplex, Med Saúde e Cristal, com oportunidades em áreas administrativas, operacionais, de atendimento e saúde.

A secretária do Trabalho explica que a Prefeitura atua como facilitadora, cedendo estrutura, apoio logístico e mobilização da comunidade para garantir que a população tenha acesso direto às oportunidades oferecidas pelas empresas.

“Nosso papel é apoiar os trabalhadores na busca por oportunidades e aproximá-los do setor produtivo. Essa parceria com as empresas mostra que estamos no caminho certo para ampliar as chances de quem precisa entrar ou voltar ao mercado de trabalho”, afirmou.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. Não é necessário agendamento prévio.

Serviço:

Data: 17 de junho de 2025 (terça-feira)

Horário: A partir das 8h

Local: Espaço Multiuso – Cidade Administrativa Maguito Vilela – Av. Gervásio Pinheiro, s/n – Setor Solar Central Park

