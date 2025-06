Prefeitura de Goiânia abre seleção de entidades para atender alunos com deficiência

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo de credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em atuar no atendimento a crianças e estudantes com deficiência, transtornos ou outras necessidades educacionais especiais nas escolas e Cmeis da rede municipal. A medida está prevista em portaria publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia no dia 13 de junho.

Atualmente, esse atendimento é feito por Auxiliares de Atividades Educativas (AAEs), conhecidos como “cuidadores”. De acordo a Secretaria Municipal de Educação (SME), são cerca de 6,8 mil estudantes com necessidades especiais; desses, 1.854 já têm indicação para apoio especializado em alimentação, higienização e locomoção.

As entidades escolhidas vão firmar parcerias com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e devem oferecer profissionais de apoio especializado para acompanhar os alunos dentro das unidades escolares.

Segundo nota da SME, as organizações que devem ser formalizadas já mantêm convênio com o município e possuem “vasta experiência” na área da Educação Especial.

Esses profissionais vão ajudar as crianças nas atividades do dia a dia escolar, buscando promover mais autonomia, participação e permanência na escola. A necessidade do acompanhamento será definida por avaliação pedagógica da SME.

Além do atendimento nas escolas, as entidades também ficarão responsáveis por formar e preparar os profissionais que vão atuar com os alunos.

Conforme a Portaria, para participar do processo de credenciamento, as organizações precisam comprovar experiência e apresentar uma série de documentos exigidos. O credenciamento terá validade de cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período.