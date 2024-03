Prefeitura de Aparecida realiza mutirão para recolhimento de pneus

Além do trabalho permanente de combate ao mosquito aedes aegypti, nesta semana, nos dias 06 e 07 de março, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza um mutirão para recolhimento de pneus. Durante a ação, equipes de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vão percorrer toda a cidade, principalmente borracharias, praças, avenidas e terrenos baldios, em busca do material descartado incorretamente e que serve de criadouro para o mosquito. Os pneus recolhidos serão destinados a uma empresa de reciclagem.

O ponto de partida das equipes de Vigilância nesta quarta será a Avenida Independência, no Setor dos Afonsos. De lá, cerca de 30 agentes irão sair por diferentes regiões em busca do material. A população também pode contribuir e levar diretamente carcaças de pneus para o ecoponto do Centro de Zoonoses (Rua Rodeio, Quadra 54, Setor Pontal Sul, Aparecida de Goiânia). Os Ecopontos são espaços adequados para o descarte correto de pequenas proporções desses materiais, dentre outros. Interessados podem ainda solicitar o recolhimento pelo telefone (62) 3545-4819.

O coordenador de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Aparecida, Edson Fernandes, alerta que os pneus são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue: “O descarte incorreto desse material é um grave problema ambiental. O pneu leva centenas de anos para se decompor e também pode armazenar água parada, ambiente ideal para a reprodução do aedes aegypti”.

Dengue em Aparecida

A superintendente de Vigilância em Saúde de Aparecida, Daniela Ribeiro, informa que, até o momento, foram confirmados 4.841 casos de dengue na cidade. Ela acrescenta ainda que os três bairros com o mais registros de casos nesse período foram o Setor Buriti Sereno, Santa Luzia e Jardim Olímpico. “Trabalhamos durante todo o ano com estratégias de prevenção e vigilância, monitorando dados, visitando casas e orientando a população. Mas, todos precisam fazer a sua parte nesse combate que requer responsabilidade social e amor à vida”.