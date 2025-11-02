Prefeitura de Goiânia amplia rede de drenagem no Jardim Petrópolis

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), constrói um desvio de rede pluvial para melhorar o escoamento das águas da chuva no Jardim Petrópolis. A obra, que começou no dia 22 de setembro, contempla a construção de três poços de visita, 10 bocas de lobo e de 200 metros de rede de drenagem. O prazo para conclusão é de até 15 dias.

Os trabalhos atendem a uma solicitação dos moradores da região e foram iniciados após um estudo que verificou a necessidade de intervenções no local para minimizar o acúmulo e o escoamento da água nas redes de drenagem do bairro. A população pode protocolar solicitações no e-mail [email protected] ou presencialmente na Seinfra, na Rua 21, nº 410, na Vila Santa Helena em Goiânia.

A secretaria destaca ainda que população pode colaborar na eficiência da rede de drenagem ao fazer o descarte correto do lixo doméstico, evitando que ele pare nas bocas de lobo e cause o entupimento dos ramais, o que provoca alagamentos. Quem presenciar o descarte irregular de lixo na rede de drenagem pode denunciar pelo número 153, da Guarda Civil Metropolitana (GCM).