Prefeitura de Goiânia dá início à Semana da Primeira Infância

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), dá início, na noite de hoje, à “Semana da Primeira Infância: o cotidiano infantil”. A ação é voltada para profissionais da Educação Municipal que atendem estudantes da Educação Infantil. A abertura será realizada no Centro de Convenções da PUC Goiás, no Jardim Mariliza, a partir das 18h.

A Semana da Primeira Infância é uma iniciativa que atende às prerrogativas legais e políticas públicas instituídas pelo governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), para a Educação Infantil no Brasil. De 2018 a 2020, a SME realizou o projeto com o nome de “Semana do Bebê”, que retornou no pós-pandemia com alterações para contemplar todos os estudantes da primeira infância da rede municipal e se adequar às novas propostas do MEC.

Com o tema do “Cotidiano Infantil”, a edição de 2023 contará com palestras e minicursos sobre a organização do cotidiano infantil na unidade educacional e os processos de aprendizagens e desenvolvimento das crianças, ministradas por professores doutores, mestres e especialistas na área, não só de Goiânia, mas também de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e se estende pelos dias 28 e 29 de novembro.

Programação

Hoje, a palestra de abertura será com o professor Paulo Fochi, doutor em Educação pela USP, professor da Unisinos e fundador e coordenador do Observatório da Cultura Infantil – (Obeci), no próprio Centro de Convenções da PUC. Evento contará com a presença do secretário municipal de Educação, Rodrigo Caldas.

Amanhã, a palestra será ministrada pelo professor criancista Altino José Martins, doutor em Educação pela UFGRS, pesquisador da Udesc/Faed/PPGE, no turno da tarde, no auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades PUC. Na quarta-feira, 29, o evento contará com nove minicursos, durante o período matutino e vespertino, no Campus V da PUC. A programação completa está disponível no site da SME.