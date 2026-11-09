Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027

Cadastro antecipado para novatos começa em 10 de novembro; resultado do encaminhamento inicial da Educação Infantil será divulgado em 15 de janeiro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta segunda-feira (9/11) o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027 da rede municipal de ensino. As etapas incluem o cadastro antecipado de novos estudantes, a renovação de matrículas dos veteranos, as transferências e as solicitações de novas vagas.

Todos os procedimentos são realizados pelo portal e-matrícula, disponível em https://ematricula.goiania.pontoid.com.br/.

Prioridade para famílias vulneráveis

A secretária municipal de Educação, Giselle Faria, explicou as mudanças no sistema em relação aos anos anteriores. Segundo ela, a distribuição de vagas em unidades específicas, conforme solicitação das famílias, terá prioridade para o público-alvo da educação inclusiva.

“É importante destacar que temos vagas para todas as crianças. Por falta de vaga, ninguém ficará fora da escola”, afirmou a secretária.

Giselle disse ainda que a central de vagas analisa necessidades comprovadas no cadastro antecipado para suprir vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), preferencialmente para famílias vulneráveis.

“Até o início da gestão, as vagas abriam e toda a população tentava entrar ao mesmo tempo. Hoje, por determinação do prefeito Sandro Mabel, atendemos às famílias que mais precisam de forma prioritária”, acrescentou.

Datas do cadastro e da renovação

Os cadastros precisam ser atualizados anualmente. O cadastro antecipado de novos estudantes começa em 10 de novembro de 2026. Já a renovação de matrículas dos estudantes veteranos será realizada entre 26 de novembro e 14 de dezembro.

Os pedidos de transferência para estudantes que já fazem parte da Rede Municipal de Educação poderão ser feitos a partir de 17 de dezembro.

Solicitações de vagas em janeiro

As solicitações de novas vagas para 2027 começam em janeiro, conforme o nível de ensino. No dia 4, às 12h, para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 5, também às 12h, para a Educação Infantil.

O prazo para as solicitações de encaminhamento inicial da Educação Infantil termina em 14 de janeiro, às 16h. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 15 de janeiro, às 18h.

O sistema ficará temporariamente indisponível entre as 16h do dia 14 de janeiro e as 8h do dia 18 de janeiro de 2027. Após esse intervalo, as solicitações de vagas para a Educação Infantil serão retomadas.

O prazo final para solicitar vagas para o ano letivo de 2027 será 31 de outubro de 2027.

Cronograma de matrículas

Cadastro antecipado de novatos: a partir de 10/11/2026

Renovação de matrículas dos veteranos: de 26/11 a 14/12/2026

Pedido de transferência de estudantes: a partir de 17/12/2026

Solicitação de vagas – Ensino Fundamental e EJA: 04/01/2027, às 12h

Solicitação inicial de vagas – Educação Infantil: 05/01/2027, às 12h

Encerramento das solicitações para encaminhamento inicial da Educação Infantil: 14/01/2027, às 16h

Divulgação do encaminhamento inicial da Educação Infantil: 15/01/2027, às 18h

Retomada das solicitações da Educação Infantil: 18/01/2027, às 8h

Encerramento das solicitações de vagas para 2027: 31/10/2027

As matrículas devem ser feitas exclusivamente pelo portal e-matrícula clicando aqui. Famílias que tiverem dificuldade de acesso à internet podem procurar a secretaria da escola municipal mais próxima ou a SME para orientação. Dúvidas sobre o cadastro e a documentação podem ser esclarecidas nos canais oficiais da Prefeitura de Goiânia.

LEIA MAIS:

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas

Vídeos do Ibama explodindo equipamentos de garimpo viralizam nas redes; entenda por que a ação é legal