Educação

Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027

Cadastro antecipado para novatos começa em 10 de novembro; resultado do encaminhamento inicial da Educação Infantil será divulgado em 15 de janeiro


Fábio Prado Por Fábio Prado em 09/11/2026 - 18:55

Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027
Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027 - Foto: Reprodução/Internet

Cadastro antecipado para novatos começa em 10 de novembro; resultado do encaminhamento inicial da Educação Infantil será divulgado em 15 de janeiro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta segunda-feira (9/11) o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027 da rede municipal de ensino. As etapas incluem o cadastro antecipado de novos estudantes, a renovação de matrículas dos veteranos, as transferências e as solicitações de novas vagas.

Todos os procedimentos são realizados pelo portal e-matrícula, disponível em https://ematricula.goiania.pontoid.com.br/.

Prioridade para famílias vulneráveis

A secretária municipal de Educação, Giselle Faria, explicou as mudanças no sistema em relação aos anos anteriores. Segundo ela, a distribuição de vagas em unidades específicas, conforme solicitação das famílias, terá prioridade para o público-alvo da educação inclusiva.

“É importante destacar que temos vagas para todas as crianças. Por falta de vaga, ninguém ficará fora da escola”, afirmou a secretária.

Giselle disse ainda que a central de vagas analisa necessidades comprovadas no cadastro antecipado para suprir vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), preferencialmente para famílias vulneráveis.

“Até o início da gestão, as vagas abriam e toda a população tentava entrar ao mesmo tempo. Hoje, por determinação do prefeito Sandro Mabel, atendemos às famílias que mais precisam de forma prioritária”, acrescentou.

Datas do cadastro e da renovação

Os cadastros precisam ser atualizados anualmente. O cadastro antecipado de novos estudantes começa em 10 de novembro de 2026. Já a renovação de matrículas dos estudantes veteranos será realizada entre 26 de novembro e 14 de dezembro.

Os pedidos de transferência para estudantes que já fazem parte da Rede Municipal de Educação poderão ser feitos a partir de 17 de dezembro.

Solicitações de vagas em janeiro

As solicitações de novas vagas para 2027 começam em janeiro, conforme o nível de ensino. No dia 4, às 12h, para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 5, também às 12h, para a Educação Infantil.

O prazo para as solicitações de encaminhamento inicial da Educação Infantil termina em 14 de janeiro, às 16h. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 15 de janeiro, às 18h.

O sistema ficará temporariamente indisponível entre as 16h do dia 14 de janeiro e as 8h do dia 18 de janeiro de 2027. Após esse intervalo, as solicitações de vagas para a Educação Infantil serão retomadas.

O prazo final para solicitar vagas para o ano letivo de 2027 será 31 de outubro de 2027.

Cronograma de matrículas

  • Cadastro antecipado de novatos: a partir de 10/11/2026
  • Renovação de matrículas dos veteranos: de 26/11 a 14/12/2026
  • Pedido de transferência de estudantes: a partir de 17/12/2026
  • Solicitação de vagas – Ensino Fundamental e EJA: 04/01/2027, às 12h
  • Solicitação inicial de vagas – Educação Infantil: 05/01/2027, às 12h
  • Encerramento das solicitações para encaminhamento inicial da Educação Infantil: 14/01/2027, às 16h
  • Divulgação do encaminhamento inicial da Educação Infantil: 15/01/2027, às 18h
  • Retomada das solicitações da Educação Infantil: 18/01/2027, às 8h
  • Encerramento das solicitações de vagas para 2027: 31/10/2027

As matrículas devem ser feitas exclusivamente pelo portal e-matrícula clicando aqui. Famílias que tiverem dificuldade de acesso à internet podem procurar a secretaria da escola municipal mais próxima ou a SME para orientação. Dúvidas sobre o cadastro e a documentação podem ser esclarecidas nos canais oficiais da Prefeitura de Goiânia.

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Fábio Prado

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