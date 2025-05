Prefeitura de Goiânia e Grupo Piracanjuba premiam educadores

Em uma parceria inédita, a Prefeitura de Goiânia, por meio Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), e o Grupo Piracanjuba lançam o Prêmio Professor Excelência Grupo Piracanjuba – 5º Ano/SME. A iniciativa visa reconhecer e valorizar o trabalho dos educadores e professores do último ano do ensino fundamental I que se destacam na garantia da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. A premiação será lançada no dia 28/5, às 8h, no Teatro Sesi.

O objetivo da premiação é incentivar a excelência pedagógica, reforçar o compromisso com a qualidade do ensino e elevar os níveis de proficiência dos estudantes que concluem o fundamental I. Ao todo, 407 professores, das 407 turmas do 5º ano da rede municipal, poderão concorrer aos 30 prêmios previstos no edital.

Serão dez pacotes de viagem para a Pousada do Rio Quente com direito a acompanhante, dez iPhones e dez tablets, respectivamente entregues para os primeiros, segundos e terceiros colocados nas categorias “Destaque em Proficiência” e “Destaque em Crescimento e Aprendizagem” nas cinco Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Os critérios de seleção dos vencedores e as etapas da premiação serão detalhados durante o evento de lançamento, que contará com a presença do prefeito Sandro Mabel e gestores do Grupo Piracanjuba.

Sobre o Grupo Piracanjuba

Com raízes no interior de Goiás, o Grupo Piracanjuba faz parte do dia a dia das famílias brasileiras. Reunimos marcas que levam qualidade e inovação à mesa: Piracanjuba, Emana, LeitBom e as licenciadas Almond Breeze (bebidas à base de amêndoas), Ninho e Molico (leite longa vida). No total, são mais de 200 produtos em nosso portfólio. Nosso time conta com mais de 4 mil colaboradores, que atuam em sete unidades fabris e 16 postos de recepção de leite, garantindo uma capacidade de processamento de até 6 milhões de litros de leite por dia. Além disso, investimos em sustentabilidade, com fazendas de eucalipto, e incentivamos o desenvolvimento contínuo por meio de programas de educação.

