Prefeitura de Goiânia identifica aumento de descarte irregular de lixo

A Prefeitura de Goiânia está em alerta devido ao aumento significativo do descarte irregular de resíduos, o que tem causado transtornos e impactos negativos ao ambiente urbano. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável pela limpeza e monitoramento da cidade, foi identificado um aumento de 30 locais de descarte clandestino, passando de 125 para 155 nos últimos meses.

De acordo com o presidente da Comurg, Alisson Borges, houve um aumento expressivo na quantidade de lixo e entulhos descartados de forma irregular, ultrapassando a média mensal de 50 mil toneladas para mais de 74 mil toneladas. “Esse cenário alarmante tem demandado uma ação mais efetiva por parte da Prefeitura para combater esse problema que afeta diretamente a qualidade de vida da população”, alerta Borges.

Para enfrentar essa situação, a Comurg intensificou o monitoramento nos pontos críticos da cidade, mapeando 30 novos locais onde o descarte clandestino tem sido frequente. “É visível o impacto desse comportamento inadequado em diversos bairros da cidade, com entulhos sendo deixados nas ruas, calçadas, praças e lotes baldios”, diz o presidente.

O apelo feito às comunidades é de conscientização e adoção de práticas responsáveis de descarte, visando a preservação do ambiente urbano e o bem-estar coletivo. O presidente cita serviços gratuitos que a população tem a sua disposição. Entre eles o Cata-Treco, que coleta em casa os móveis e eletrodomésticos inservíveis, a Logística Reversa, que recebe eletrônicos, pilhas e lâmpadas no Setor Serrinha, sem burocracia e com uma excelente localização, além de cinco Ecopontos preparados para receber inservíveis, entulhos de pequenas reformas e pneus.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Goiânia reforça seu compromisso em garantir a limpeza e a ordem, mas ressalta a importância da colaboração de todos os cidadãos para manter a cidade limpa e preservada. “A conscientização e a adoção de boas práticas são fundamentais para promover um ambiente urbano mais sustentável e agradável para todos”, finaliza.