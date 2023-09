Prefeitura de Goiânia realiza desfile cívico-militar

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove hoje o tradicional desfile cívico-militar. O evento é realizado a partir das 8h, na Avenida Tocantins, no Centro da capital. Neste ano, o evento celebra o bicentenário da Independência do Brasil e conta com a participação de cerca de três mil pessoas desfilando na avenida, entre membros do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Civil, e alunos de escolas militares, escolas estaduais e municipais.

Em razão da pandemia, o último desfile promovido pela Prefeitura foi em 2019. “Foram três anos sem desfile para evitar a aglomeração de pessoas, o que era o recomendado na alta da Covid-19. Portanto, neste ano, estamos preparando uma grandiosa ação para celebrar esta data tão simbólica e importante para nós, brasileiros”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

O palanque será montado na esquina da Avenida Tocantins com a Avenida Anhanguera, onde haverá o hasteamento das bandeiras com a execução do Hino Nacional, na presença de autoridades municipais e estaduais. O acesso ao local é restrito e organizado com liberação. A expectativa é que o evento reúna cerca de 10 mil pessoas, com término até 12h.

“Estamos organizando para que seja uma manhã de celebração. Que possamos, no Dia da Independência do Brasil, refletir sobre a importância do respeito aos valores humanos e do enfrentamento às desigualdades”, afirma o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.