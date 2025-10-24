Prefeitura de Goiânia realiza edição especial do Chorinho para celebrar os 92 anos da capital

A Prefeitura de Goiânia realiza nesta sexta-feira (24/10) uma edição especial do projeto Chorinho para celebrar os 92 anos da capital. O evento, realizado na Avenida Goiás, em frente ao prédio do Grande Hotel, terá quatro shows com artistas locais, promovendo a atividade cultural no centro da cidade.
A Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM) abre o evento às 17h30. Em seguida, o show será comandado pelo Trio Bossa Gyn, às 18h30, e pelo grupo Canta Choro, às 20h. Para finalizar, às 21h, terá a apresentação do grupo de música instrumental brasileira Borandá, tradicional no projeto Chorinho.
O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Governo (Segov) e tem como objetivo promover a ocupação cultural do Centro e incentivar a produção artística da cidade. A estrutura do evento inclui palco, som, iluminação, camarins, banheiros químicos, segurança, brigadistas e equipe de limpeza.
Chorinho
O Chorinho de Goiânia é um projeto cultural de shows de música instrumental, principalmente choro e samba, que ocorre regularmente em locais públicos como o Grande Hotel e a antiga Estação Ferroviária. Criado em 2003, o projeto é tradicionalmente promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo valorizar a música goiana e criar um espaço democrático para artistas e o público, com eventos de entrada gratuita
Ladeado de emedebistas, Paulo Ortegal faz defesa de Mabel durante homenagem na Câmara