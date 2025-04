Prefeitura de Goiânia reforça ações para organizar fios soltos nos postes

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Eficiência (Sefic), tem intensificado ações de orientação junto às empresas de telecomunicações que utilizam postes na cidade. Em apenas duas semanas, os agentes identificaram 114 pontos com necessidade de ajustes, e as empresas responsáveis estão sendo comunicadas para que realizem as devidas adequações.

A maioria dos casos envolve grande quantidade de fios soltos ou amontoados, o que além de comprometer a estética urbana, pode representar riscos à população.

Segundo o gerente de operações da Sefic, João Peres Teodoro Rodrigues, 95 empresas já foram mapeadas na capital. “A Lei nº 8.785, de 2016, estabelece diretrizes para o ordenamento dos cabos e fios. Estamos atuando de forma contínua para conscientizar os responsáveis sobre a importância da correta instalação e manutenção desses materiais”, afirma.

Além da poluição visual, os fios soltos representam riscos à população, principalmente se estiverem energizados. “A gente não sabe se determinado fio está energizado ou não. Mesmo que sejam fios de telefonia ou dados, se estiverem em contato com a rede elétrica, podem causar acidentes graves, até tragédias”, alerta João Peres.

A Prefeitura conta também com o apoio do Ministério Público de Goiás, que atua como mediador com as empresas.

Joao Peres destaca que a população pode colaborar informando locais com fios soltos ou irregulares. Basta acessar o aplicativo da Prefeitura, clicar no link @156, ir até a área de ocupação de calçadas e registrar o ponto exato. Uma equipe será encaminhada para avaliar a situação.

