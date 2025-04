Prefeitura de Goiânia unifica pagamento de empregados da Comurg com os demais servidores

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quarta-feira (30/4), pelo segundo mês consecutivo, o pagamento dos empregados da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) no mesmo dia dos demais servidores da administração municipal. O pagamento de cerca de R$ 19 milhões cumpre determinação do prefeito Sandro Mabel, já que os 4.617 funcionários da empresa em administrações anteriores recebiam no quinto dia útil do mês subsequente.

A orientação da atual gestão reforça o compromisso de garantir o pagamento do funcionalismo em dia e a qualidade dos serviços prestados à população. A medida também contribui para fortalecer a eficiência das ações executadas pela companhia em benefício da cidade.

Recentemente a prefeitura iniciou o plano de repasses para a reestruturação da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A ação faz parte do compromisso da atual gestão de reestruturação da empresa para eliminar seu déficit histórico e torná-la superavitária.

Esse é mais um passo no plano de reestruturação da Comurg, que possui histórico de déficits e dívidas. Nos três primeiros meses de 2025, os primeiros da atual gestão, a companhia já havia reduzido em quase R$ 42 milhões a folha de pagamento dos servidores, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso representa um recuo de 33% nos pagamentos.