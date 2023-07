Prefeitura de Itumbiara abre concurso para 201 vagas

A Prefeitura de Itumbiara (GO) publicou o edital de abertura do concurso público para provimento de servidores públicos do município. São 201 vagas para contratação imediata, mais 603 para cadastro de reserva (CR). As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 4.529,42, a depender do cargo.

Organizado pelo Instituto Verbena/UFG, as inscrições ocorrerão entre os dias 30 de agosto e 21 de setembro de 2023. O resultado final está previsto para o dia 18 de dezembro.

O certame será dividido em três etapas, contando com provas objetivas, provas de redação e provas de títulos. Para a maioria dos cargos, porém, será exigido apenas a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira as vagas:

Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Serviços Gerais

Ensino Fundamental completo

Padioleiro

Ensino Médio/Técnico

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de CMEI

Auxiliar de Farmácia

Recepcionista

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Ensino Superior

Fiscal Ambiental

Fiscal de Posturas

Fiscal de Obras

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Sanitária

Fiscal do PROCON

Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano

Professor de Educação Física

Inscrição

As inscrições serão feitas pela página do concurso, no site do Instituto Verbena/UFG, de 30/08/2023 a 21/09/2023. O valor da inscrição será de R$ 60,00 (sessenta) reais para cargos de Ensino Fundamental e Fundamental Incompleto; R$ 100,00 (cem) reais para o cargos de Ensino Médio/Técnico; R$ 120,00 (cento e cinquenta) reais para os cargos de Ensino Superior.

O edital completo pode ser lido na página do candidato no site do Instituto Verbena/UFG, por meio do link sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-itumbiara/, ou clicando aqui.