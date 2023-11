Prefeitura disponibiliza ChatBot para agilizar atendimentos da Secretaria de Finanças

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), disponibiliza um novo canal de comunicação para o contribuinte: um ChatBot. Essa novidade pode ser acessada pelo site www.goiania.go.gov.br/sefin, clicando no ícone que aparece no canto inferior direito da tela, onde está escrito “pergunta pra Sefin!”. O bate-papo virtual é iniciado automaticamente a partir de uma série de perguntas e respostas previamente programadas.

A ferramenta virtual oferece, de forma rápida e dinâmica, os serviços e as informações sobre os tributos municipais de maneira eficiente. Desta forma, o cidadão não precisa mais ir à Prefeitura resolver diversos assuntos tributários e fiscais. “Com essa iniciativa, o cidadão poderá esclarecer dúvidas em todos os setores da Secretaria de Finanças. Durante o período de teste, o sistema mantém a identificação e correção de quaisquer falhas que possam surgir e busca sempre a excelência no atendimento”, diz o secretário de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Alves.

O Departamento de Inteligência da Secretária de Finanças testou o sistema de forma experimental e obteve resultados satisfatórios antes de colocar o ChatBot em atividade. Além da qualidade do serviço, a ferramenta evita sobrecarga de servidores com atendimentos que poderiam ser resolvidos antes de serem encaminhados ao agendamento presencial.

“Esse projeto faz parte do processo de modernização do sistema tecnológico da Secretaria de Finanças. Nossa equipe trabalhou com a ideia de repassar essa ferramenta para todas as secretarias da Prefeitura de Goiânia. Desta forma, os setores da administração terão um canal aberto com o contribuinte”, destaca o diretor da Gerência de Inteligência e Tecnologia, Frederico Ferreira Costa.

Pelo ChatBot, o contribuinte tem informações sobre ISSQN, ISS, construção civil, cadastro mobiliário/CAE, lançamento de ITBI, IPTU, nota fiscal, Simples Nacional, entre outros. “Com mais esse canal de comunicação, a Prefeitura de Goiânia reafirma o compromisso com a modernização dos serviços públicos do programa Cidade Inteligente, utilizando a tecnologia para tornar os processos mais acessíveis e eficientes”, conclui o secretário Vinícius.