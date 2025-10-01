search
Economia

Prefeitura e Assaí realizam seleção para novas vagas em Aparecida

Processo seletivo acontece na ACIAG para contratação de funcionários do novo centro de compras da rede, previsto para iniciar atividades em dezembro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 16:24

Foto: Rodrigo Estrela

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, em parceria com o Assaí Atacadista, iniciou nesta terça-feira, 30 de setembro, o processo seletivo para contratação de profissionais que irão atuar no centro de compras da rede, que está sendo construído às margens da BR-153, próximo ao viaduto do Bill, no setor Araguaia, com inauguração prevista para o início de dezembro deste ano.

Vagas disponíveis

O atendimento do RH da empresa acontece na sede da ACIAG (Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia), das 8h às 16h. Entre as vagas abertas estão chefe de sessão, repositor(a) de mercadorias, operador(a) de empilhadeira, auxiliar de açougue, vendedor(a) de cartão, fiscal de prevenção de perdas, operador(a) de caixa, açougueiro(a), auxiliar de depósito, padeiro, entre outras funções.

 

Participação organizada

De acordo com a secretária do Trabalho, Wilma Almeida, as parcerias com o setor privado ampliam o acesso às oportunidades. “Ao lado das empresas conseguimos levar a vaga até o trabalhador de forma organizada e transparente. A gestão do prefeito Leandro Vilela está empenhada em gerar mais empregos, atraindo novas empresas e tornando Aparecida uma cidade cada vez mais atrativa para investir e trabalhar”, afirmou.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado. Também é possível agendar atendimento pelo WhatsApp (62) 99194-3491.

 

Serviço

Local: ACIAG – Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, Avenida Gervasio Pinheiro, Setor Solar Central Park, abaixo da Cidade Administrativa

Horário: 8h às 16h

Cadastro reserva do CNU será chamado muito em breve, diz ministra

Avatar

Pesquisa