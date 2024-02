Prefeitura faz mutirão para remover entulhos na capital

Força-tarefa tem início nesta quinta-feira (15) e contempla 46 bairros da Região Norte



Por Redação Tribuna do Planalto em 15/02/2024 - 10:00



A força-tarefa vai percorrer todas as regiões de Goiânia com o intuito de eliminar os criadouros do Aedes aegypti