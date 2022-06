Prefeitura inaugura stand para 44 artesãos de Trindade e Santa Maria, na romaria

A prefeitura de Trindade, em parceria com o Sebrae, inaugurou na sexta-feira, 24, um stand com obras de 44 artesãos da cidade, muitos do distrito de Santa Maria, onde o município mantém a Escola de Escultura e Artesanato.

O stand está aberto das 6 às 22 horas durante todo o período da Romaria do Divino Pai Eterno, na Avenida Irani Ferreira, em frente à Basílica do Divino Pai Eterno.

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, visitou o stand junto com a mãe, a Primeira-Dama, dona Dorinha, que foi criada em uma família de artesãos. “É papel da Prefeitura apoiar iniciativas como este stand para dar oportunidade aos artesãos trindadenses de exporem suas obras, seu talento”, afirmou Marden Júnior.

“Com a renda do artesanato, minha família formou vários filhos. Minha mãe chegou a dar cursos sobre cestas feitas de palha em outro estado. O artesanato é uma arte, e também uma esperança”, enfatizou a Primeira-Dama.

O secretário de Turismo e Cultura, Warley Lopes chamou a atenção dos artesãos e dos turistas que virão para Trindade durante a Romaria deste ano. “É uma oportunidade de venda e aquisição da arte trindadense por pessoas do Brasil todo e do mundo”, enfatizou.