Prefeitura inicia operação de semáforos em 8 cruzamentos do BRT, na Praça Cívica

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), colocou em operação semáforos de oito cruzamentos do Consórcio BRT Norte/Sul, no entorno da Praça Cívica, às 6h da manhã de hoje. A sinalização vertical é implantada para direcionar os ônibus para o anel interno que é destinado exclusivamente para o transporte coletivo.

“Nosso intuito é promover mais segurança aos condutores e pedestres que trafegam pela região da Praça Cívica”, afirma o secretário municipal de Mobilidade, Marcelo Torrubia, ao frisar que agentes de trânsito serão colocados nos principais pontos para orientar os condutores.

A Mobilidade destaca que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, determinou que os pedestres sejam priorizados, por isso a pasta trabalha para criar tempos semafóricos que possibilitem a transposição da via com segurança.

“Isso significa ação protetiva aos atores mais vulneráveis no trânsito urbano, além de pensar o espaço público não somente para veículos, mas fazer de forma segura a interação entre veículos e pessoas”, pontua Torrubia.

A semaforização da via otimiza a fluidez do transporte coletivo urbano, reduz tempo de viagens e favorece a qualidade do serviço com segurança para todos.