Prefeitura limpa 779 lotes em Goiânia e manda cobrança aos proprietários

A Prefeitura de Goiânia realizou a limpeza de 779 lotes particulares que continuaram em situação irregular após a fiscalização e a notificação dos proprietários. As intervenções ocorreram em 96 setores da capital durante os últimos seis meses.

A força-tarefa reúne a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O objetivo é retirar mato alto e resíduos que possam favorecer a presença de insetos, escorpiões, roedores e outros vetores de doenças.

Além da autuação, os responsáveis pelos terrenos terão de pagar os custos dos serviços realizados pelo município. O valor será lançado na cobrança do Imposto Territorial Urbano (ITU) do respectivo imóvel.

Como funciona a fiscalização

O procedimento começa com uma vistoria da Sefic. As equipes identificam terrenos com mato alto, acúmulo de resíduos ou outras condições capazes de oferecer riscos à população. Após a inspeção, o proprietário recebe uma notificação e um prazo para fazer a limpeza e regularizar a área. Se a determinação não for cumprida, a Prefeitura emite o auto de infração e aciona a Comurg.

A companhia entra no terreno para realizar o serviço necessário e eliminar a situação de risco. O tipo de intervenção varia conforme as condições encontradas no local.

Roçagem foi feita em 718 terrenos

Dos 779 lotes atendidos, 718 passaram por roçagem mecanizada. A Comurg também realizou 59 serviços de raspagem e duas roçagens manuais. A raspagem é necessária em situações que exigem a retirada mais intensa da vegetação e dos materiais acumulados. Já a roçagem manual é utilizada em terrenos onde as características da área dificultam ou impedem a entrada de máquinas.

Segundo a Prefeitura, as intervenções ajudam a diminuir os riscos sanitários e aumentam a segurança dos moradores próximos. A limpeza também evita que terrenos abandonados prejudiquem a conservação da paisagem urbana.

Proprietário paga pela limpeza

O poder público ressalta que a manutenção dos lotes particulares é responsabilidade de seus proprietários. A intervenção municipal ocorre somente quando a ordem de limpeza não é atendida dentro do prazo estabelecido. O custo cobrado varia de acordo com as características e as dimensões do terreno, além do tipo de serviço utilizado para regularizar a área.

Dessa forma, o proprietário poderá receber tanto o auto de infração quanto a cobrança pelo trabalho executado pela Comurg.

Denúncias podem ser feitas pelo celular

Moradores podem denunciar lotes com mato alto, lixo ou sinais de abandono por meio do aplicativo Gyn 24 Horas. A solicitação é encaminhada às equipes responsáveis, que verificam as condições do imóvel. Se a irregularidade for confirmada, o proprietário será notificado para providenciar a limpeza.

A Prefeitura orienta que a denúncia apresente informações que ajudem na localização do terreno, como endereço, setor e pontos de referência.

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