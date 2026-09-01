“Não tenho amigos em São Paulo”: Leo Dias deixa comando diário da Band

Leo Dias decidiu abandonar a rotina diária do Melhor da Tarde no fim de 2026. Ao explicar a mudança, o jornalista fez um desabafo sobre a solidão que sente em São Paulo e disse que pretende voltar a passar mais tempo no Nordeste. “Não tenho amigos em São Paulo”, afirmou. Para ele, a capital paulista é uma “cidade de pedra” que o deixa cada vez mais enclausurado.

Isso não significa, porém, que Leo tenha sido demitido ou que esteja trocando a Band por outra emissora. Ele continuará contratado e deverá aparecer no programa em coberturas especiais, notícias importantes e entradas ao vivo.

A mudança será na frequência. Em vez de ocupar diariamente a bancada do vespertino, o jornalista passará a trabalhar de forma mais flexível a partir de 2027.

Três horas ao vivo pesaram na decisão

O anúncio foi feito na segunda-feira (31). Leo comentou a saída no Melhor da Tarde e depois explicou sua decisão no Jornal dos Famosos, da Leo Dias TV. O jornalista afirmou que três horas ao vivo todos os dias representam um período longo de exposição. Além do cansaço, ele reconheceu que a rotina aumenta as chances de cometer erros durante o programa. “Eu preciso me preservar mais”, declarou o apresentador.

Segundo Leo, o trabalho diário também se tornou repetitivo. Ele considera ter alcançado uma fase profissional na qual poderá escolher as atividades e coberturas das quais deseja participar.

O jornalista está no Melhor da Tarde desde 2025. Atualmente, divide a apresentação com Chris Flores e Thiago Pasqualotto.

Leo Dias vai deixar a Band?

Não. O próprio jornalista fez questão de esclarecer que pretende continuar na emissora. Ele afirmou que não conversa com outros canais e que não possui interesse em iniciar negociações. A intenção é encontrar um novo formato de participação no Melhor da Tarde.

A partir de 2027, Leo poderá entrar ao vivo por vídeo, atuar como repórter em acontecimentos especiais e comparecer ao estúdio em momentos de maior repercussão.

A parceria entre o programa e a Leo Dias TV também será mantida. Janaína Nunes continuará participando da atração, assim como outros profissionais ligados à equipe do jornalista.

Uma semana em cada região

Leo planeja dividir a rotina entre São Paulo e o Nordeste. A ideia apresentada por ele é passar uma semana em cada região, mantendo as atividades profissionais por meio de transmissões e entradas remotas.

O apresentador afirmou que não consegue se divertir nem construir uma vida social na capital paulista. A dificuldade de adaptação teria contribuído para a decisão de reduzir a presença diária nos estúdios da Band.

A mudança não representa aposentadoria ou redução total do trabalho. Leo continuará produzindo conteúdo para seu canal, acompanhando o noticiário de celebridades e colaborando com a televisão.

Chris Flores tentou impedir saída

Quando Leo falou sobre o assunto no Melhor da Tarde, Chris Flores reagiu em tom descontraído e afirmou que ele não sairia do programa. O jornalista, no entanto, explicou posteriormente que a decisão já havia sido comunicada à direção da Band e não foi tomada por impulso.

A despedida da apresentação diária deverá acontecer no fim de dezembro. Até lá, ele continuará normalmente na bancada.

A emissora ainda não anunciou quem assumirá o espaço deixado por Leo na rotina do programa nem apresentou detalhes sobre o formato de suas futuras participações.

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