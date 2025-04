Prefeitura mantém disposição em preservar Grande Hotel

A Prefeitura de Goiânia tem disposição em preservar o Grande Hotel e não descarta medidas judiciais para reverter a reintegração de posse, determinada nesta sexta-feira (25) pelo juiz federal Paulo Ernane Moreira Barros. Com a decisão, a administração deverá devolver a posse do imóvel ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

A medida atende a uma petição para o cumprimento de sentença referente à ação de reintegração de posse, julgada procedente em 2005. O INSS acionou a Justiça após a Prefeitura de Goiânia manter a posse do imóvel histórico, mesmo após o término de um convênio de seis meses, que foi finalizado em 22 de setembro de 2004.

Em 2024, a Prefeitura tentou retomar negociações com o INSS, com a intenção de quitar uma dívida e até mesmo adquirir o prédio. O procurador-geral do Município, Wandir Allan, afirma que o interesse do Paço Municipal é preservar o espaço e que o INSS poderia cumprir esse papel. No entanto, ressalta que medidas legais podem ser avaliadas se for de interesse da Secretaria Municipal de Cultura.