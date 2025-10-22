Prefeitura vai propor lei que responsabiliza empresas por fios soltos em Goiânia

Durante o lançamento do programa Cidade Segura, nesta quarta-feira (22), o prefeito Sandro Mabel anunciou que a Prefeitura de Goiânia vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê sanções às empresas que deixarem fios e cabos soltos em vias públicas. A medida busca reforçar o ordenamento urbano, reduzir riscos de acidentes e combater a poluição visual causada pela fiação irregular.

O projeto de lei em elaboração pretende garantir a responsabilidade direta das concessionárias sobre a fiação e multas progressivas em caso de reincidência.

O Cidade Segura é uma ação permanente e descentralizada, desenvolvida em parceria com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Equatorial Energia e a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicação e Internet do Centro-Oeste (Aspres).

O programa começou com a limpeza de cabos na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, e segue nesta quinta-feira (23) para a Avenida 85. Segundo Mabel, os primeiros 90 dias serão dedicados às avenidas principais de todos os bairros. “Aplicamos mais de 300 multas, mas as empresas não se mobilizaram. Agora criamos uma força-tarefa. Se não houver resultados, o projeto de lei vai permitir bloqueio de operação”, afirmou o prefeito.