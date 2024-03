Prefeitura vai retirar 76 árvores na Cidade Jardim, neste sábado (02)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), vai retirar, neste sábado (02), 76 árvores doentes ou com risco de queda no setor Cidade Jardim. A ação, que começa às 7 horas e vai até às 18 horas, se concentra nos canteiros centrais das Avenidas Pedro Ludovico, Lineu Machado e Altamiro de Moura Pacheco.

“Uma vistoria da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) atestou que essas árvores estão doentes ou mal posicionadas, podendo vir a cair em caso de chuva com vento forte. Assim, faremos a extirpação, para prevenir acidentes com carros, casas e pessoas que estiverem caminhando pela rua”, afirma o presidente da Comurg, Alisson Borges.

A força-tarefa vai contar com o suporte da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) para controlar o trânsito durante as remoções. A compensação ambiental virá com o plantio de novas mudas de espécies apropriadas para zonas urbanas entre as falhas e nos próprios locais onde haverá extirpação.

“As árvores também são seres vivos que adoecem e têm um ciclo de vida. E nas cidades elas sofrem um pouco mais, porque estão fora do habitat natural. Por isso, os trabalhos de vistoria, extirpação e poda preventiva são frequentes. O objetivo da Amma e da Comurg é proteger a população”, destaca Alisson Borges.