Presa cuidadora que maltratava idosa e filha com necessidades especiais

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa Idosa e Pessoa Portadora de Deficiência Física (Deai) deflagrou, na tarde de ontem, a quarta fase da Operação Desumanus, prendendo em flagrante delito uma cuidadora, autuada pelos crimes de injúria qualificada e maus-tratos.

A delegacia especializada foi acionada via disque denúncia, por meio do qual o noticiante anônimo aduziu que uma senhora de 67 anos, portadora de câncer (com uso de bolsa de colostomia) e a filha, de 42 anos, portadora de doença degenerativa (esclerose lateral amiotrófica), ambas acamadas há mais de anos, estariam sendo distratadas e mal cuidadas por cuidadora contratada pela família.

Conforme relatos, a cuidadora xingava a senhora e deixava a paciente mais nova sem alimentação, feita via sonda, além de proferir ofensas contra ela. Não bastasse os maus-tratos, a autuada passava vontade na vítima portadora da doença incapacitante, perguntado pra ela se gostaria de tomar água ou comer o almoço que tinha acabado de fazer, ciente que a vítima só se alimenta por sonda.

Ao chegar ao apartamento, a equipe policial foi recebida com muita alegria pela idosa, a qual alegou que não via a hora de ficarem livres daquela situação.