Presidente da Câmara de Aragarças suspende vereador após discussão

Por: Carla Borges

Uma discussão durante a sessão da Câmara Municipal de Aragarças, na região do Vale do Rio Araguaia, terminou com um final insólito. Indignado por ter sido interrompido em seu discurso pelo vereador Emerson Borges Leão, o Nego Leão, (Podemos), o presidente da Casa, Dulcindo Figueiredo dos Santos, o Duda (Republicanos), decidiu suspender o par por um período de 15 dias sem direito a remuneração. A portaria foi editada e publicada logo após o encerramento da sessão em que houve o bate-boca. Duda apoia o prefeito Ricardo Galvão, também do Republicanos. Nego Leão é de oposição.

A sessão foi transmitida pelo canal do Legislativo local no YouTube. Pela gravação, disponível no canal, é possível ver quando começa a discussão. Duda discursa e fala sobre a situação de médicos, quando é interrompido por Nego Leão. Depois disso, ele passa a ironizar a situação e afirma que “a população de Aragarças sabe o quanto é difícil para a oposição ficar fora, tem muito tempo, 20 e tantos anos sem sentar ali e colocar a família todinha…”.

Nesse ponto, o presidente é interrompido pelo outro vereador, que diz: “onde (você) comeu muito tempo…”. O presidente diz, então, que na próxima vez que for interrompido suspenderá o vereador. Como Nego Leão continua respondendo, ele diz que a sessão está suspensa e determina que ele se retire do plenário. “É para sair agora, no grande expediente, quando a sessão foi encerrada?”, questiona o repreendido, ao que o presidente insiste em repetir que ele está suspenso e tomará as providências necessárias e cabíveis.

Portaria

Na portaria que determina a suspensão do vereador sem remuneração, disponível no portal da transparência da Câmara de Aragarças, o presidente argumenta que em 18 de setembro do ano passado havia ocorrido situação semelhante, quando o mesmo vereador “desacatou determinação da Presidência da Casa para cessar a palavra, causando tumulto e desrespeitando a Presidência”.

Sobre o ocorrido ontem, a portaria narra que novamente Nego Leão “desacatou a determinação causando tumulto e desrespeitando a Presidência com insultos pessoais que nada têm a ver ou guardam pertinência ao exercício do mandato”. A portaria menciona incisos do Regimento Interno que foram transgredidos para justificar a punição aplicada. O vereador está proibido de frequentar o plenário e suas dependências e de exercer suas funções parlamentares. Sua presença deverá se restringir, segundo o documento, à recepção e à administração da Câmara.

A reportagem entrou em contato com o presidente da Câmara de Aragarças, mas ele não respondeu ao contato.

Confira o vídeo completo: