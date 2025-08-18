Presidente do TJ-GO recebe lista sêxtupla da OAB para vaga do quinto constitucional pela advocacia

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, recebeu, nesta segunda-feira (18), a lista sêxtupla com os nomes dos candidatos selecionados para concorrer ao cargo de desembargador do TJGO, na vaga do quinto constitucional destinada à advocacia. A entrega foi realizada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Rafael Lara, durante café da manhã no Salão Nobre da Presidência. O encontro, que reuniu representantes da diretoria da Ordem e os advogados indicados, reforçou o ambiente de diálogo e parceria entre as instituições.

Da lista constam os nomes dos advogados Breno Pires Borges; Augusto César Rocha Ventura; Ana Carollina Ribeiro Barbosa Alencar; Luciano Mtanios Hanna; Ludimilla Borges Pires Adorno e Ricardo Baiocchi Carneiro, eleitos pela Ordem na última terça-feira (12).

“Recebo esta lista com bastante serenidade. Vamos cumprir o rito constitucional e escolher três nomes que serão apresentados ao Executivo. O TJGO tem 151 anos de história e vai fazer um estudo desses nomes e dar o tempo necessário para que as candidatas e candidatos possam se apresentar aos desembargadores. Oportunamente, marcaremos a sessão do Órgão Especial para a formação da listra tríplice”, afirmou o chefe do Poder Judiciário Estadual, que desejou boa sorte aos canditados que disputarão o pleito. “Sigamos unidos e fortes. A OAB é uma instituição parceira importante e com ela temos e mantemos uma relação que foi sempre de muito respeito”, complementou.

Rafael Lara reforçou que a OAB-GO formou um lista “à altura da Advocacia” e que todos os representantes são “de confiança” da Ordem. “Qualquer um deles que venha a se tornar desembargadora ou desembargador vai preencher absolutamente essa cadeira com toda honra e com todo orgulho que nós temos dos nossos atuais representantes do Quinto Constitucional no TJGO”, afirmou.

Presenças

Participaram também da solenidade os desembargadores Amaral Wilson, primeiro vice-presidente; Gerson Santana Cintra, segundo vice-presidente; Marcus da Costa Ferreira, corregedor-geral da Justiça; Anderson Máximo, corregedor do Foro Extrajudicial; Sandra Regina Teodoro Reis, ouvidora do Poder Judiciário; Itamar de Lima, Alexandre Kafuri e Juliana Prudente.

Também compareceram a secretária-geral da OAB-GO, Talita Hayasaki; Thaís Sena de Castro, secretária-geral adjunta; David Soares, tesoureiro, e Eduardo Cardoso, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag).

