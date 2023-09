Preso acusado de falsificar documentos para transferência de veículos

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), cumpriu hoje, em Goiânia, mandado de prisão temporária, em desfavor de suspeito da prática dos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa.

A operação é a primeira fase de um trabalho que visa desarticular associação criminosa voltada para a prática de falsificação e utilização de documentos públicos falsos em procedimentos de transferência de propriedade de veículos junto ao Detran-GO.

Atualmente, o suspeito trabalha como despachante e, segundo as provas carreadas para os autos, atua diretamente na falsificação de documentos públicos que são utilizados junto ao órgão, com a finalidade de transferir a propriedade de veículos. Suspeita-se que faça parte de associação criminosa com vínculos em cartórios diversos.