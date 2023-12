Preso suspeito de estupros em série, inclusive de uma grávida, em Itumbiara

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itumbiara, prendeu ontem um homem de 30 anos suspeito de ter praticado estupros em série na cidade de Itumbiara. No último dia 10 de novembro, uma vítima procurou a Deam e contou que o suspeito invadiu sua casa à noite e, com uma faca, a estuprou. No mesmo mês, mais três vítimas procuraram a Deam relatando fatos semelhantes. Uma delas foi abusada mesmo estando grávida.

As investigações apontam que o autor agia com o mesmo modus operandi: entrava nas residências, estando as vítimas sozinhas, e com uma faca da própria casa as forçava a ter relações sexuais. O autor foi identificado e reconhecido por todas as vítimas. Ele já responde por crimes sexuais na cidade de Uberlândia (MG). O homem foi alvo de prisão preventiva e está recolhido no Presídio de Sarandi.

A imagem do suspeito foi divulgada, com fulcro na Lei 13.869/2019 e Portaria nº 547/2021 da PCGO, tendo como objetivo a identificação do autor por novas vítimas denotando o evidente interesse público na apresentação da imagem e identificação dele, por se tratar de investigação de crimes sexuais, conforme despacho autorizado do delegado responsável pelos inquéritos.