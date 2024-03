Presos mandante e executor de empresário em Inhumas

A Polícia Civil prendeu Edgar Silva, de 30 anos, e Henrique Pacheco, de 23, suspeitos de envolvimento no assassinato de Brunno Baylão (40 anos), morto no dia 15 de fevereiro deste ano, por volta das 06h30, quando saiu na porta de sua residência para receber uma encomenda de queijos.

Segundo a investigação, Edgar era proprietário de um laticínio na cidade de Inhumas, sendo que, há cerca de 10 anos, Brunno comprava os queijos fabricados por Edgar e distribuía para redes de supermercado em Goiânia. Como Edgar acumulou uma dívida de R$ 250 mil com a vítima, ele decidiu contratar Henrique para colocar fim à vida de Brunno e assim sanar o débito.

Depois de duas empreitadas falhas, uma no dia 12/02/2024 e outra no dia 14/02/2024, no dia 15 de fevereiro último, Edgar combinou de entregar uma carga de muçarela para a vítima, enquanto Henrique deveria ficar à espreita, esperando a oportunidade para cometer o crime. Quando Brunno retirou seu veículo da garagem para que Edgar entrasse com a camionete e descarregasse os produtos, Henrique se aproximou e realizou oito disparos contra o ofendido, que faleceu no local.