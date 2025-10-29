Presos suspeitos de matar fazendeiro e balear advogado por herança de R$ 1 bi

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (Gih) de Rio Verde – 8ª DRP, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Testamento, visando a prisão de seis pessoas, pela prática de homicídio e tentativa de homicídio contra um fazendeiro e seu advogado. Os crimes foram praticados contra um idoso de 83 anos e seu advogado de 41 anos, além do cumprimento de 14 ordens de busca e apreensão. O motivo foi uma herança avaliada em R$ 1 bilhão.

O crime aconteceu na noite do dia 28 de novembro de 2023, por volta das 22h20, em uma propriedade rural da vítima, às margens da GO-206 (município de Quirinopolis-GO) quando dois homens abordaram a camionete do advogado e um deles desferiu um tiro no rosto da vítima, que teve morte instantânea e dois tiros na cabeça de seu advogado que foi socorrido e sobreviveu.

A investigação apontou que o crime foi executado por um afilhado da vítima, com auxílio de seus pais, todos funcionários da propriedade rural onde ocorrera o crime, mas teria sido planejado pelos próprios filhos da vítima, junto a um corretor que visava a obtenção de lucros milionários com a negociação do patrimônio.

O crime foi motivado porque a vítima (que tinha um patrimônio estimado em cerca de 1 bilhão reais), estava transferindo seu patrimônio para uma holding, o que retiraria os filhos da linha sucessória dos bens e havia agendado para o dia 29.11.2023 a assinatura em cartório de um testamento que reafirmava o desejo de repassar seu patrimônio à empresa, sendo assassinado na véspera daquela data, além disso, a morte quitaria dívida dos caseiros tinham com a vítima.

Até o momento seis pessoas foram presas, sendo apreendidas cinco armas de fogo, quatro delas do mesmo calibre utilizado no crime e encontram-se em andamento os cumprimento das buscas nos locais determinados pelo Poder Judiciário.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Ribeirão Preto-SP, São Joaquim da Barra-SP, Barretos-SP, São Paulo-SP, Goiânia-GO, Quirinópolis-GO, Cachoeira Alta-GO, Caçu-GO, Pires do Rio-GO, Itarumã-GO.

