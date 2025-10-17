PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 6 kg de cocaína durante fiscalização em um ônibus interestadual na BR-060, em Rio Verde (GO). A ação ocorreu enquanto a equipe realizava uma atividade educativa e abordou o veículo que seguia de Cuiabá (MT) para o Rio de Janeiro (RJ).

Durante a verificação, os agentes observaram o comportamento nervoso e contraditório de um passageiro. Questionado sobre suas bagagens, ele afirmou não possuir malas, o que gerou desconfiança. Após consulta ao motorista e conferência dos tickets, foi constatado que o homem tinha uma mala despachada.

Fundo falso

Na inspeção, os policiais descobriram uma estrutura adaptada no fundo da bagagem e um cobertor com resíduos de pó branco. O material foi submetido a teste preliminar, que confirmou tratar-se de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 6 kg.

A substância havia sido dissolvida em líquido e impregnada na capa oculta da mala e no tecido do cobertor, técnica utilizada para dificultar a detecção. O passageiro, um homem de 38 anos e nacionalidade peruana, declarou que embarcou em Cuiabá e transportaria a droga até São Paulo (SP).

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Rio Verde (GO), juntamente com o entorpecente apreendido, para as providências cabíveis.

