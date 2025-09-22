PRF apreende 84 ampolas de Tirzepatida na BR-060, em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de domingo (21), 84 ampolas de um medicamento de uso controlado que eram transportadas sem nota fiscal e em desacordo com as normas sanitárias. A abordagem aconteceu no km 392 da BR-060, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás.

O veículo, que seguia no sentido Rio Verde/Goiânia, era ocupado por três pessoas. Durante a fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas duas bolsas contendo diversas caixas de medicamentos injetáveis à base de Tirzepatida. A substância é indicada clinicamente para o tratamento do diabetes tipo 2, mas também vem sendo utilizada como recurso para emagrecimento.

Por se tratar de um medicamento de uso controlado, a Tirzepatida exige prescrição médica específica, além de condições adequadas de transporte e armazenamento. A ausência de documentação fiscal e de comprovação da origem lícita do material, somada ao transporte inadequado, levou a PRF a constatar indícios de crimes contra a saúde pública e contra a ordem tributária.

Foram conduzidos à delegacia um homem e uma mulher, ambos de 29 anos, além de uma terceira passageira que estava no carro. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Rio Verde, que realizará perícia para verificar a autenticidade do produto e conduzirá as investigações. O trio não informou para onde os medicamentos seriam levados.

O que é a Tirzepatida

A tirzepatida é um princípio ativo agonista dual dos receptores GLP-1 e GIP. Secretados no intestino em resposta à ingestão alimentar, eles atuam na liberação dos hormônios glucagon e insulina. Assim, esse medicamento é capaz de diminuir a concentração de açúcar no sangue e, consequentemente, controlar a glicemia.

Em setembro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou seu uso no Brasil para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Além disso, dado que aumenta a sensação de saciedade e reduz o esvaziamento gástrico, a tirzepatida também pode ser prescrita de forma off-label para casos de sobrepeso e obesidade. Mas o medicamento ainda não está disponível para comercialização no país.

Em alguns países, como nos Estados Unidos, a tirzepatida também foi aprovada para tratamento da obesidade, com indicação presente em bula. Ela é administrada como uma solução líquida, que deve ser acoplada a uma caneta dosadora. A injeção na pele pode ser feita tanto pelo próprio paciente quanto por outra pessoa.