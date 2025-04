Em uma operação de fiscalização na manhã deste sábado (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo transportando uma grande quantidade de produtos contrabandeados na BR-364, próximo ao município de Cachoeira Alta, no sudoeste goiano. A ação resultou na apreensão de 2 mil maços de cigarros estrangeiros, além de perfumes e bebidas alcoólicas sem documentação fiscal.

A abordagem ocorreu no quilômetro 89 da rodovia, onde os policiais flagraram uma caminhonete com três ocupantes: um motorista de 43 anos, um passageiro de 56 anos e uma mulher de 23 anos. Durante a fiscalização, o condutor admitiu ter viajado ao Paraguai para adquirir a mercadoria ilegal, que seria destinada ao comércio de um familiar em Quirinópolis. Além dos cigarros, a PRF encontrou na carroceria do veículo perfumes importados (marcas não especificadas) e bebidas alcoólicas estrangeiras (sem selo da Receita Federal).

Todos os produtos eram de origem estrangeira e não possuíam nota fiscal, caracterizando contrabando – crime previsto no artigo 334 do Código Penal, com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O veículo, a mercadoria apreendida (cujo valor estimado chega a R$ 200 mil) e os três ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Jataí (GO). Eles responderão por contrabando e descaminho, crimes que envolvem a entrada irregular de mercadorias no país sem o pagamento de impostos.

A PRF reforçou que continuará com operações de combate ao contrabando nas rodovias do estado e alertou comerciantes sobre as consequências de adquirir mercadorias ilegais. A investigação segue em andamento para identificar se há mais envolvidos na rede de comercialização desses produtos.

