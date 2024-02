PRF apreende cerca de 60 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 050

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados, avaliada em aproximadamente R$ 400 mil, na BR-050, em Catalão (GO). A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás, após o condutor de uma van/furgão com placa de Ribeirão Preto (SP) desrespeitar a ordem de parada dos agentes e empreender fuga.

O veículo, que seguia sentido Araguari (MG)/Catalão (GO), iniciou um passeio pelas ruas da cidade de Catalão (GO) após desrespeitar o sinal de parada na base de fiscalização da PRF. Durante a tentativa de fuga, o motorista, de 41 anos, praticou diversas infrações, colocando em risco a população local. Dois acidentes, sem vítimas, foram provocados pelo condutor durante uma perseguição.

Após a interceptação, tanto o condutor quanto a carga foram encaminhados para a Polícia Civil de Catalão (GO) para as devidas providências legais.