PRF apreende grande quantidade de peças de roupas “piratas’ em Jaraguá

Centenas de roupas falsificadas foram interceptadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma operação de rotina na BR-153, em Jaraguá, Goiás. O flagrante ocorreu na noite de terça-feira (05), quando agentes realizavam fiscalização de combate à embriaguez ao volante.

Durante a abordagem a um veículo conduzido por um homem de 40 anos, os policiais notaram seu nervosismo exacerbado, levantando suspeitas. Uma revista minuciosa revelou cerca de 600 peças de vestuário, ostentando marcas famosas, mas apresentando sinais evidentes de falsificação.

O condutor admitiu que adquiriu as mercadorias em uma fábrica localizada em Jaraguá, com a intenção de comercializá-las em Brasília. As roupas apreendidas foram encaminhadas à Central de Flagrantes local, enquanto as investigações prosseguem.