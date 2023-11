PRF apreende veículo que transportava mercadorias contrabandeadas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira (29), na BR-060, um veículo da Prefeitura de Caçu que transportava aproximadamente 20 pacientes da região sudoeste de Goiás para Goiânia. De acordo com os agentes, foram encontrados 14 pacotes contendo produtos contrabandeados.

O veículo, que levava os pacientes para clínicas da capital, foi temporariamente liberado para que as pessoas conseguissem o o tratamento necessário. Posteriormente, o micro-ônibus retornou ao posto operacional onde a carga foi contabilizada. Após o procedimento, o veículo foi lacrado, apreendido e entregue às autoridades da Receita Federal.

Em nota, a Prefeitura de Caçu informou que em relação às mercadorias eletrônicas dentro do veículo, a Secretaria Municipal de Saúde não tinha conhecimento de que haviam tais caixas no interior do veículo. Mas que a pasta irá promover uma apuração interna para identificar os responsáveis pelas mercadorias e, concluindo se tratar de servidor da Saúde, medidas cabíveis serão tomadas.