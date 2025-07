PRF em Goiás registra 22 acidentes e uma morte no fim de semana

O fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás foi marcado por um alto número de acidentes e infrações de trânsito. De acordo com o boletim da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta segunda-feira (28), foram registrados 22 acidentes entre sexta-feira (25) e domingo (27), com 13 pessoas feridas e uma morte.

A vítima fatal foi um motociclista de 73 anos, que perdeu a vida após uma colisão frontal com um caminhão, na BR-414, em Anápolis, no Km 438. Segundo as informações preliminares da PRF, a moto teria invadido a faixa contrária, mas a dinâmica exata do acidente ainda está sendo investigada.

Além dos sinistros, a PRF intensificou a fiscalização nas estradas. Foram 1.123 veículos fiscalizados e 1.264 pessoas abordadas durante as ações de rotina e monitoramento. O balanço ainda aponta 545 autuações por infrações diversas, que incluem desde ultrapassagens indevidas até a condução sob efeito de álcool.

A PRF reforça que o objetivo da presença ostensiva nas rodovias é reduzir acidentes graves, garantir a fluidez no trânsito e proteger vidas. As operações fazem parte de um esforço contínuo da corporação para melhorar a segurança viária no estado.

Orientações

A Polícia Rodoviária Federal recomenda que motoristas redobrem a atenção em trechos de pista simples, respeitem os limites de velocidade e mantenham a manutenção dos veículos em dia — especialmente motociclistas, que estão entre os mais vulneráveis no trânsito.

Polícia Militar apreende mais de 4 toneladas de maconha em caminhão na região Sudoeste de Goiás