PRF faz doação de 300 kg de cabelo para Hospital de Câncer Araújo Jorge

Na manhã desta terça-feira, 19, o Hospital de Câncer Araújo Jorge, administrado pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), recebeu uma doação significativa de 300 kg de cabelo, tanto naturais quanto sintéticos. A doação foi feita pela Receita Federal (RF).

Os cabelos doados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, em Rio Verde, e na BR-364, em Jataí. Eles estavam sendo transportados em veículos de passeio e seriam usados para a confecção de perucas e apliques. O produto foi trazido ilegalmente da Bolívia.

O Dr. Jales Benevides, presidente da ACCG, expressou a importância desta doação, dizendo: “É muito importante essa doação, porque a peruca é uma grande aliada na autoestima para as pacientes oncológicas e contribui para amenizar as dores emocionais causadas pela doença”.

Esta doação significativa será de grande ajuda para as pacientes oncológicas que estão lutando contra o câncer e lidando com os efeitos colaterais do tratamento, como a perda de cabelo. A ACCG agradece à Receita Federal por esta generosa doação.