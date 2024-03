PRF flagra veículo de carga com mais da metade dos pneus em mau estado

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de um veículo de carga na BR-153, em Anápolis, devido às más condições dos pneus, apresentando riscos à segurança dos usuários da rodovia.

O caminhão, carregado com produtos químicos destinados à limpeza de piscinas, seguia no sentido Anápolis a Jaraguá. Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava uma série de irregularidades, sendo os pneus a principal preocupação. Dos 10 pneus, seis estavam em mau estado, com um estourado, outros soltando a borracha da banda de rodagem e bastante desgastados.

Além das condições dos pneus, foram identificadas diversas outras infrações, como o mau estado de conservação do caminhão, equipamentos obrigatórios ineficientes, licenciamento vencido, alteração no sistema de iluminação, descarga livre, placa de identificação dobrada e tacógrafo inoperante.

Chamou a atenção dos agentes da PRF o fato de a porta lateral direita do veículo, destinada à entrada e saída de passageiros, estar travada. Surpreendentemente, os ocupantes do caminhão eram obrigados a utilizar o vidro da janela como ponto de acesso à cabine, para entrada ou saída.

A PRF destaca os riscos associados aos pneus em mau estado, alertando para o aumento de derrapagens laterais e aquaplanagem, que podem resultar em furos e cortes na banda de rodagem, elevando o potencial de acidentes. O veículo foi apreendido, sendo sua liberação condicionada à regularização de todas as irregularidades identificadas.