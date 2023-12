PRF inicia a Operação Ano Novo em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à zero hora de hoje a Operação Ano Novo em todo o Brasil. As fiscalizações nas rodovias que cortam o estado de Goiás serão intensificadas até às 23h59 de segunda-feira, 1. As ações fazem parte da Operação Rodovida 23/24, que tem o objetivo de proteger vidas, reforçando as ações para garantir viagem segura a quem passa pelas rodovias federais goianas durante o final de semana que antecede a virada de 2023 para 2024.

Entre as principais ações para a prevenção de acidentes durante a operação, destacam-se o enfrentamento à embriaguez ao volante, as fiscalizações de ultrapassagens proibidas, do excesso de velocidade, do uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros, do emprego adequado dos dispositivos de retenção para crianças, do uso correto do capacete por motociclistas e do uso de telefone celular durante a direção veicular.

A Polícia Rodoviária Federal chama a atenção de motoristas e passageiros para as seguintes dicas de trânsito:

Revise previamente o seu veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

O uso do cinto de segurança é obrigatório e salva vidas;

Use o capacete corretamente, caso viaje de motocicleta;

Não dirija sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente;

Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

Só ultrapasse em local permitido e quando tiver segurança para esta manobra;

Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC), adequado à altura, peso e idade da criança;

Reduza a velocidade ao enfrentar chuva ou trechos com baixa visibilidade, como neblina e fumaça;

Mantenha distância de segurança entre seu veículo e o que segue à frente.