PRF intercepta dois caminhões e apreende 330 kg de cocaína em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (12), 330 quilos de pasta base de cocaína durante uma ação de fiscalização na BR-364, em Jataí, região Sudoeste de Goiás. A ocorrência é considerada uma das maiores do ano na região.

A operação teve início a partir de análise de risco, que apontou dois caminhões como suspeitos de transportar ilícitos. As equipes montaram pontos de abordagem distintos, nos quilômetros 179 e 191 da rodovia.

No primeiro veículo, o motorista apresentou nervosismo acima do normal e acabou se contradizendo durante a entrevista. A vistoria detalhada levou os policiais a encontrarem malas recheadas de tabletes de cocaína, escondidas na cabine e em compartimentos laterais do caminhão.

No segundo caminhão, o condutor não tentou disfarçar: admitiu de imediato que carregava entorpecentes e revelou que levava cinco malas com o mesmo tipo de droga. Ambos os veículos tinham características semelhantes e pertencem à mesma empresa de transporte.

Segundo a PRF, os dois motoristas, de 35 e 36 anos, disseram que a carga havia sido retirada em Sapezal (MT) e tinha como destino a cidade de Uberlândia (MG).

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os caminhões e toda a droga, à Delegacia da Polícia Civil em Jataí. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.