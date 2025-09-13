search
Cidades

PRF intercepta dois caminhões e apreende 330 kg de cocaína em Jataí

os dois motoristas, de 35 e 36 anos, disseram que a carga havia sido retirada em Sapezal (MT) e tinha como destino a cidade de Uberlândia (MG)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 13/09/2025 - 08:14

DROGA PRF
A apreensão é considerada uma das maiores do ano na região. (Imagem: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (12), 330 quilos de pasta base de cocaína durante uma ação de fiscalização na BR-364, em Jataí, região Sudoeste de Goiás. A ocorrência é considerada uma das maiores do ano na região.

A operação teve início a partir de análise de risco, que apontou dois caminhões como suspeitos de transportar ilícitos. As equipes montaram pontos de abordagem distintos, nos quilômetros 179 e 191 da rodovia.

No primeiro veículo, o motorista apresentou nervosismo acima do normal e acabou se contradizendo durante a entrevista. A vistoria detalhada levou os policiais a encontrarem malas recheadas de tabletes de cocaína, escondidas na cabine e em compartimentos laterais do caminhão.

No segundo caminhão, o condutor não tentou disfarçar: admitiu de imediato que carregava entorpecentes e revelou que levava cinco malas com o mesmo tipo de droga. Ambos os veículos tinham características semelhantes e pertencem à mesma empresa de transporte.

Segundo a PRF, os dois motoristas, de 35 e 36 anos, disseram que a carga havia sido retirada em Sapezal (MT) e tinha como destino a cidade de Uberlândia (MG).

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os caminhões e toda a droga, à Delegacia da Polícia Civil em Jataí. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

idoso golpe holandesa
Cidades

Idoso é preso por aplicar golpe de R$ 300 mil em mulher na Holanda

12/09/2025
empresária Ingrid
Cidades

Suspeitos de matar empresária em Minas Gerais são presos em Goiás

12/09/2025
Produtos aprendidos
Cidades

Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

12/09/2025
Carteira Nacional Docente
Cidades

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil

12/09/2025
rebites apreendidos
Cidades

PRF apreende 1.400 comprimidos de “rebite” em fiscalização

12/09/2025
Agora Tem Especialistas
Geral

Mutirão do Agora Tem Especialistas fará mais de 2 mil consultas, exames e cirurgias neste sábado em Goiás

13/09/2025
DROGA PRF
Cidades

PRF intercepta dois caminhões e apreende 330 kg de cocaína em Jataí

13/09/2025
criança oftalmologista
Saúde

Aparecida de Goiânia tem mutirão oftalmológico para crianças

13/09/2025
Empresa promete usar satélites para trazer sol particular durante a noite; entenda
Mundo

Fake News? Empresa promete usar satélites para trazer “sol particular” durante a noite; entenda

13/09/2025
Pesquisa