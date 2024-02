PRF recupera veículos roubados em SP, Pará e Rio Grande do Norte

Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na BR-153 e no entroncamento do Anel Viário com a BR-060, três veículos com registro de roubo/furto.

No primeiro caso, registrado por volta das 15h30 desta segunda-feira (26), na BR-153, em Aparecida de Goiânia, policiais que estavam em serviço de rotina apreenderam uma caminhonete Mitsubishi L 200 que estava sendo transportada por um caminhão cegonha que saiu do Rio Grande Norte com destino a Rondônia, de acordo com os sistemas policiais, o veículo foi roubado em janeiro de 2024 na capital paulista.

A segunda ocorrência aconteceu algumas horas depois, por volta das 17h30, no km 510 da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Uma mulher, de 52 anos, foi presa ao ser flagrada dirigindo um Fiat Strada que tinha ocorrência de roubo em dezembro de 2016 no Estado do Pará.

A terceira ocorrência foi registrada por volta das 23h, no entroncamento da BR-060 com o Anel Viário, trecho que faz divisa de Goiânia com Aparecida de Goiânia, quando uma senhora, de 50 anos foi detida por conduzir um Chevrolet Onix, roubado em São Paulo em em dezembro de 2022.

Os veículos e seus condutores foram conduzidos para a Central de Flagrantes em Aparecida de Goiânia.