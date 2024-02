PRF registra redução no número de acidentes durante o carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na quarta-feira (14) a Operação Carnaval 2024 que iniciou às 00h00 de sexta-feira (09). Durante o período foi registrado movimento intenso de veículos nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, período que também foi marcado por muitas chuvas.

Os esforços da operação foram voltados para segurança viária, buscando a diminuição da violência no trânsito, com foco nas fiscalizações voltadas ao combate de condutas de risco, como alcoolemia, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção no caso de crianças, além de incremento do efetivo e viaturas em ronda durante todo o feriado em pontos estratégicos do estado.

Acidentes: No período, foram registrados 35 acidentes que resultaram como consequências uma morte e 42 feridos.

Na Operação Carnaval de 2023 foram registrados 37 acidentes que tiveram como resultado, 54 feridos e 04 mortes.

Os dados mostram redução no número de mortos, feridos e mortes.

Alcoolemia: 86 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool.

Fiscalização: Durante o feriado, foram realizadas 2.564 autuações de trânsito diversas, 657 veículos foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas, 446 pessoas foram flagradas sem usar o cinto de segurança, 3.570 veículos foram flagrados acima da velocidade máxima permitida e 46 crianças não utilizavam dispositivos de retenção adequado.

Além das fiscalizações, foram realizadas ações de educação para o trânsito, como palestras, vídeos e orientações de segurança, visando conscientização da população, ações de prevenção e repressão no combate à importunação sexual em veículos de transporte de passageiros.