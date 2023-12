Primeira loja sustentável em Goiânia

Goiânia, reconhecida como a capital verde do Brasil, celebrou a inauguração, em 22 de dezembro, da primeira loja sustentável em Jardim Goiás Mall. O espaço, construído com uma tonelada de plástico reciclado em formato de container, destaca-se por sua iniciativa ambiental. Além de adotar o programa BotiRecicla, a loja oferece descontos aos membros do Clube Viva que reciclarem embalagens vazias. Com uma variedade de opções de presentes de Natal e um horário especial no dia 24, das 9h às 13h, a loja proporciona uma experiência sustentável aos goianos.