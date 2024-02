Procon aponta variação de mais de 250% em preço de repelentes

O crescente número de casos de dengue no Brasil exige medidas preventivas eficazes contra o mosquito Aedes aegypti. Além da eliminação dos focos de água parada, segundo o Ministério da Saúde, o repelente é uma ferramenta eficaz para a proteção pessoal. Por conta disso, a procura pelo produto tem aumentado. Em Goiás, de acordo com o Conselho Regional de Farmácia, houve crescimento de cerca de 50% na busca pelo item.

Para auxiliar o consumidor, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços das principais marcas de repelentes em 15 estabelecimentos de Goiânia e região metropolitana, como drogarias, supermercados e lojas de cosméticos. O levantamento foi feito entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro.

A principal variação apontada foi de mais de 250% no repelente spray Exposis 100 ml, encontrado de R$ 17,91 a R$ 62,99. O repelente OFF loção family 200 ml também teve variação considerável, de mais de 100%, sendo comercializado de R$ 22,90 a R$ 45,89. Os pesquisadores do Procon Goiás encontraram ainda o repelente aerosol Repelex 200 ml sendo vendido de R$ 26,49 a R$ 44,99, variação portanto de quase 70%.

Segundo o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cornélio, pelas variações entre os estabelecimentos, é necessário que o consumidor realmente pesquise antes de adquirir um repelente. “Nosso levantamento apontou oscilações expressivas, demonstrando que a população não pode comprar no primeiro local que encontrar o produto. Nesse momento sensível em que a procura por esse tipo de produto tem aumentado, também estaremos de olho para que os estabelecimentos não pratiquem preços abusivos. Somos a favor do livre mercado, não interferimos em preços, mas também não permitiremos que o consumidor goiano seja lesado”, afirma Levy Rafael.

Produtos de proteção solar

Em pleno verão, além dos preços dos repelentes, o Procon Goiás também fez levantamento de preços de itens de proteção solar, como protetor solar e protetor labial. Nesses produtos, a principal variação foi de quase 150%. Trata-se do protetor labial Carmed, encontrado pelos pesquisadores de R$ 11,54 a R$ 28,79. Outra variação expressiva, de quase 100%, foi do protetor Nivea FPS 30. Ele vem sendo comercializado de R$ 58,89 a R$ 114,89.

A pesquisa completa, com relatório e planilhas, está disponível no site goias.gov.br/procon.