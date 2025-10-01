search
Procon Goiás encontra diferença de até 266% nos preços de presentes do Dia das Crianças em Goiânia

Mesmo brinquedo pode ser encontrado por R$ 54,90 e R$ 201,39; levantamento analisou os preços de 65 itens no comércio de Goiânia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 09:17

Levantamento analisou os preços de 65 itens no comércio de Goiânia - Divulgação

Uma pesquisa do Procon Goiás revelou que os preços de brinquedos e outros itens para o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, podem variar até 266% no comércio de Goiânia. O levantamento avaliou 65 produtos em 25 estabelecimentos da capital entre os dias 15 e 24 de setembro.

O maior contraste foi registrado no brinquedo educativo Tretis do Tucano, da marca Babeli, que custa de R$ 54,90 a R$ 201,39, dependendo da loja. Já o tradicional Jogo War Clássico apresentou variação de 173%, com preços entre R$ 109 e R$ 298.

Outros itens também apresentaram grandes diferenças:

  • Bicicleta Aro 12: de R$ 189 a R$ 499,99 (164,54% de variação)
  • Boneco Homem-Aranha Hasbro (Olympus): de R$ 59,99 a R$ 139,90 (164%)
  • Jogo dos Opostos (Nig): diferença de 157,96%
  • Jogo Imagem e Ação: variação de 148,35%

Orientações aos consumidores

O Procon Goiás recomenda que os pais pesquisem antes da compra, principalmente em datas comemorativas, quando as diferenças de valores costumam ser mais significativas. Além disso, é importante verificar:

  • a presença do selo de segurança do Instituto de Qualidade do Brinquedo (IQB) e do Inmetro;
  • se a embalagem e o manual estão em bom estado;
  • a realização de teste do produto na loja, evitando problemas após a compra.

A lista completa da pesquisa pode ser acessada no site: goias.gov.br/procon.

