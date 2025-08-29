search
Economia

Procon Goiás encontra variação de até 162% nos preços de produtos para aliviar o calor

Pesquisa mostra diferenças em ventiladores, climatizadores e ar-condicionados em Goiânia e Anápolis


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2025 - 13:58

Procon Goiás orienta consumidores a pesquisar preços dos produtos mais procurados nesta época do ano. Foto: Procon Goiás

O Procon Goiás encontrou variação de até 162,72% nos preços de produtos usados para aliviar o calor, em pesquisa comparativa realizada em Goiânia e Anápolis no mês de agosto. O levantamento foi feito para auxiliar o consumidor a economizar na hora da compra, já que neste período do ano aumenta a procura por itens como ar-condicionado, ventiladores, climatizadores e umidificadores.

Em Anápolis

Entre os dias 18 e 20 de agosto, foram pesquisados 23 itens em 24 estabelecimentos. A maior diferença encontrada foi no preço do umidificador ultrassônico de 3 litros da marca G-Tech, vendido de R$ 119,90 a R$ 315 no município, uma variação de 162,72%.

O Procon também destacou que os anapolinos que optarem por comprar ventiladores devem ficar atentos. O ventilador de mesa da Mondial de 40 cm chegou a uma variação de 112,43%, com preços entre R$ 169,90 e R$ 309,90. Outro modelo da mesma marca, também de 40 cm, variou 103,94%, sendo encontrado de R$ 150 a R$ 305,91.

O preço dos aparelhos de ar-condicionado também chamou a atenção. O modelo da LG de 9.000 BTUS apresentou diferença de 93,40%, comercializado de R$ 1.499 a R$ 2.899.

Em Goiânia

Na capital, entre os dias 22 e 25 de agosto, foram avaliados 22 itens. A maior variação encontrada foi de 99,02% no umidificador da marca Multilaser, vendido de R$ 99,99 a R$ 199. O ventilador de mesa da Arno de 40 cm teve diferença de pouco mais de 71%, sendo comercializado de R$ 214,90 a R$ 369.

Nos aparelhos de ar-condicionado, a oscilação também foi significativa. O produto da marca TCL de 9.000 BTUS variou 71,08%, com preços entre R$ 1.753 e R$ 2.999. Já o modelo da Samsung foi encontrado de R$ 1.984 a R$ 3.389, variação de 70,82%.

 

Orientações

O Procon Goiás recomenda que os consumidores sempre pesquisem preços, exijam nota fiscal e se informem sobre taxas de entrega. Nas lojas físicas, cada estabelecimento tem liberdade para definir suas próprias regras de troca e devolução.

Nas compras online, o consumidor deve verificar o CNPJ e endereço da loja, os canais de contato, a segurança do site e a avaliação de outros compradores em redes sociais e plataformas como o Reclame Aqui. Outra orientação é guardar todos os comprovantes, como nota fiscal e prints da tela. O órgão reforça que, em compras pela internet, o consumidor tem 7 dias para desistir da aquisição.

A pesquisa completa, com relatórios e planilhas, está disponível no site do Procon Goiás: goias.gov.br/procon.

Pesquisa