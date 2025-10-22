Procon Goiás identifica variação de quase 590% no preço das flores para o Dia de Finados

Uma pesquisa divulgada pelo Procon Goiás identificou diferenças de até 589,66% nos preços de flores e produtos típicos do Dia de Finados em Goiânia. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 17 de outubro em 18 estabelecimentos da capital, com análise de 33 itens como buquês, vasos e velas.

De acordo com o órgão, a recomendação é que o consumidor pesquise com antecedência antes de comprar, já que em datas comemorativas a variação de valores costuma ser significativa. Além disso, o Procon orienta que os clientes verifiquem a qualidade das flores, observando o aspecto e a conservação do produto antes da compra.

A maior variação registrada foi no buquê com uma dúzia de rosas brancas, vendido de R$ 17,40 a R$ 120, diferença de 589,66% entre o menor e o maior preço. O buquê de rosas vermelhas também apresentou grande diferença, sendo encontrado de R$ 23,40 a R$ 120, uma variação de 412,82%.

Entre os vasos de flores, o modelo bola belga nº 11 variou 328,57%, com preços de R$ 14 a R$ 60. Já o vaso de Gérbera foi encontrado entre R$ 26 e R$ 80, diferença de 207,69%.

O levantamento também comparou os valores de 2024 e 2025. A maior variação anual foi observada na vela 5×5, que custava em média R$ 10 no ano passado e chegou a R$ 18,98 este ano — um aumento de 89,80%. O buquê de uma dúzia de rosas vermelhas também teve alta expressiva: de R$ 48,22 em 2024 para R$ 85,06 em 2025, um acréscimo superior a 75%.

Com a proximidade do Dia de Finados, no sábado, 2 de novembro, o Procon alerta que o movimento intenso nas floriculturas pode desestimular a pesquisa de preços. Por isso, a dica é comprar com antecedência, desde que os produtos estejam bem conservados.

Outra recomendação é verificar as informações de pagamento expostas nos estabelecimentos. O órgão lembra que as lojas devem informar de forma clara o preço à vista e o parcelado, incluindo os juros aplicados em caso de financiamento.

A pesquisa completa, com planilhas e relatórios detalhados, está disponível no site oficial: goias.gov.br/procon.