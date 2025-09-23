search
Segurança

Procon Goiás suspende temporariamente atividade de ótica no Centro de Goiânia

Estabelecimento foi denunciado por consumidora e não possuía alvarás válidos, responsável técnico ou informações claras sobre produtos e pagamentos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/09/2025 - 14:55

Foto: Procon Goiás

Nesta segunda-feira (22), fiscais do Procon Goiás suspenderam temporariamente as atividades de uma ótica localizada na Rua 6, no Setor Central, em Goiânia. A medida ocorreu após denúncia de uma consumidora idosa, que relatou abordagem insistente por parte do vendedor, demora na entrega dos óculos e falta de informações na venda e no pós-venda.

Irregularidades constatadas

Durante a fiscalização, os agentes identificaram que o estabelecimento estava com os alvarás da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária vencidos desde 2023 e 2024. Também não foi apresentada licença específica para a comercialização de produtos ópticos.

A empresa ainda descumpria a lei estadual 23.156/2024 por não ter no local um responsável técnico formado em curso óptico. Além disso, todos os produtos estavam expostos sem etiquetas ou placas com informações de preços, formas e prazos de pagamento.

Denúncia de consumidora

A idosa de 76 anos que denunciou a ótica afirmou ter sido abordada por um homem que ofereceu uma armação gratuita. Após insistência, ela foi levada até a loja e coagida a pagar entrada de R$ 50 e sete parcelas de R$ 107,14.

Ao receber os óculos, descobriu em consulta médica que as lentes não correspondiam ao exame oftalmológico. Ao retornar ao estabelecimento, relatou ter sido desrespeitada pelo proprietário, que se recusou a cancelar a compra e não forneceu nota fiscal.

 

Atividades suspensas

Devido à publicidade enganosa, à falta de informações, aos riscos à saúde e à exploração da vulnerabilidade do consumidor, a empresa teve suas atividades suspensas. Durante a suspensão, não poderá captar novos clientes ou celebrar contratos, mas deve cumprir prazos e entregar produtos já negociados. A retomada das atividades dependerá da regularização de todas as irregularidades apontadas pelo Procon Goiás.

 

Sorteio da Nota Goiana e Time do Coração será nesta quinta-feira

Avatar

Pesquisa